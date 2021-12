Napoli-Leicester, serve una vittoria. Le formazioni

Napoli a caccia della vittoria

Il Napoli cerca la vittoria e i tre punti per proseguire il cammino europeo. Contro il Leicester niente calcoli, in campo per vincere. Il tecnico toscano si affida in attacco a Petagna.

Napoli-Leicester, le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Elmas, Mario Rui; Politano, Petagna, Lozano. All.: Spalletti.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.