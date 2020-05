Napoli: Lobotka risponde alle domande dei fan sulla pagina Instagram della squadra

Lobotka, calciatore slovacco e centrocampista del Napoli, questa mattina ha risposto ad alcune domande dei fan sulla pagina ufficiale Instagram del Napoli

“Quale differenza hai trovato tra il campionato in cui giocavi prima e quello attuale?”

“La differenza, specialmente qui in Italia, è che le squadre sono molto difensive e gli piace coprirsi per poi sfruttare le ripartenze. in Spagna c’è più libertà.”

Chi ti ha impressionato di più tra i tuoi compagni di squadra?

“é difficile da dire perché sono tutti ottimi giocatori. Ma se devo fare qualche nome forse dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabian.”

Che emozioni hai provato alla prima partita al San Paolo?

“Il debutto al San Paolo è stato incredibile, i tifosi mi hanno accolto molto bene e mi sono sentito alla grande! MI ha fatto sentire orgoglioso di far parte di questo team.”

Hai un buon rapporto con Hasik?

“Marek e io ci intendiamo bene sia sul campo che fuori dal campo.credo che siamo buoni amici ..a bisogna chiedere a lui se è davvero così!”

Do you like Naples? / Ti piace Napoli?

“Amo Napoli, in particolare il centro storico che profuma di cibo! E’ fantastica e credo che tutta la mia famiglia ama stare qui a Napoli.”

Chi era il tuo idolo da bambino?

“Quando ero piccolo il mio idolo era Ronaldinho.”