Napoli Real Sociedad, risultato, tabellino e highlights (1-1) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Napoli e Real Sociedad

Napoli Real Sociedad

Il Napoli si qualifica per i sedicesimi di finale di Europa League grazie all’1-1 casalingo con la Real Sociedad. Al vantaggio di Zielinski al 35′ del primo tempo ha risposto Willian Jose in pieno recupero, al 47′. I campani si qualificano come primi, gli spagnoli passano il turno come secondi.

Napoli Real Sociedad 1-1 tabellino e highlights

Marcatori: 34′ Zielinski (N), William Josè 90+1′

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (81′ Ghoulam); Fabian, Bakayoko (69′ Demme); Lozano (69′ Politano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne; Mertens (69′ Petagna). All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua (46′ Gorosabel), Zubeldia, Le Normand (78′ Munoz), Monreal (78′ Sagnan); Guevara (78′ Isak), Merino Zubimendi; Portu (56′ Barrenetxea), Willian José, Januzaj. All. Alguacil

Ammoniti: Zubimendi (R), Lozano (N), Fabian (N), Le Normand (R), Zubeldia (R)