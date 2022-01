Napoli Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nonostante sia stata in bilico fino all’ultimo a causa del focolaio di Covid che ha colpito il gruppo squadra della Salernitana, la partita si giocherà pur con gli ospiti afflitti da diverse assenze. Anche Spalletti è costretto a mettere in campo una formazione fortemente rimaneggiata, ma nella quale è tornato a pieno titolo Victor Osimhen che è entrato con il Bologna la scorsa settimana e si candida per uno spezzone più ampio di partita.

Napoli Salernitana, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens

Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Vergani, Bonazzoli

Napoli Salernitana, i precedenti

C’è un solo precedente tra Napoli e Salernitana, giocato in casa degli azzurri in serie A e per trovarlo bisogna risalire alla stagione 47/48 quando la sfida terminò a reti bianche. La sfida di andata, giocata a Salerno, terminò invece con la vittoria di misura dei partenopei con la rete decisiva di Piotr Zielinski.

Napoli Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN