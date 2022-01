Napoli Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo aver ufficializzato il suo addio al Napoli a fine stagione, la gara con la Sampdoria sarà la prima di Lorenzo Insigne da partente al Diego Armando Maradona. Ci sarà poco tempo per pensare ai ricordi perché la gara è assolutamente da vincere per continuare ad assicurarsi il quarto posto e magari insidiare le milanesi. La Sampdoria è invece reduce dalla sconfitta con il Cagliari (unica squadra che i sardi sono riusciti a battere) e D’Aversa dovrà fare a meno di Antonio Candreva, espulso e quindi squalificato.

Napoli Sampdoria, probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Thorsby, Rincon, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella

Napoli Sampdoria, i precedenti

In 54 partite disputate a Napoli, ci sono state 26 vittorie azzurre, con 19 pareggi e 9 vittorie blucerchiate. La più famosa e importante di queste è il sonoro 4-1 che la Sampdoria di Vialli e Mancini inflisse agli azzurri nella stagione 90/91. La truppa di Boskov sbancò il San Paolo e cominciò la sua marcia verso lo storico titolo. In 13 partite disputate nel nuovo millennio, però, il Napoli è riuscito a vincere in 11 con soli due pareggi.

Napoli Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle 16:30, sarà visibile su DAZN