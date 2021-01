Napoli, settimane decisive per Gattuso: spunta l’ombra di Benitez

Ko Napoli, AdL è furioso

Il presidente del Napoli non ha preso bene la sconfitta subita a Verona. Altri tre punti importanti persi, in questo campionato dove la competizione è fortissima e basta poco per mandare all’aria gli obiettivi stagionali. A rimetterci potrebbe essere proprio l’allenatore Gattuso.

Gattuso: rinnovo o esonero?

L’annuncio di un rinnovo di Gattuso sembra oramai lontano, soprattutto dopo le tante difficoltà che gli azzurri stanno mostrando da un mese. Non solo problemi in campionato, anche la sconfitta contro la Juventus in Supercoppa non è stata gradita. Una situazione che, oggi, mette in discussione anche la panchina dello stesso Gattuso. Aurelio de Laurentiis, pur lasciando passare il momento difficile e la sconfitta contro i bianconeri, non è disposto a lasciar correre ulteriormente. La situazione potrebbe precipitare e causare danni irreparabili alla stagione del Napoli. Anche se al momento non sono previsti colpi di scena, le prossime settimane saranno decisive per il futuro della panchina dei partenopei, che vedrà un rinnovo del tecnico calabrese oppure l’arrivo di una nuova figura. Secondo le ultime indiscrezione, così come riporta anche Sportmediaset, si insinua l’ombra di Rafa Benitez su Gattuso. L’ex tecnico del Napoli si è liberato da poco dalla squadra che allenava in Cina e molti lo hanno accostato alla Roma e al Celtic, ma un suo ritorno a Napoli risulterebbe ben gradito, considerando quanto di buono fatto sotto al Vesuvio.