Brutto momento a Napoli

Il Napoli non farà cambio di rotta con l’allenatore. Rino Gattuso ha ricevuto la fiducia dal presidente De Laurentiis prima della gara contro la Juventus e, a meno che non si cambi idea, si continuerà con l’ex allenatore del Milan fino al termine della stagione in corso.

Napoli, le condizioni di Osimhen

I risultati negativi sono anche frutto di un periodo per niente fortunato per Gattuso che anche nella sfida contro l’Atalanta ha dovuto fare i conti con i numerosi infortuni, al quale si è aggiunto quello spaventoso di Osimhen. Il nigeriano è finito all’ospedale dopo aver perso conoscenza in campo, in seguito ad uno scontro con l’avversario. L’attaccante ha subito un trauma cranico, ma fortunatamente gli esami a cui è stato sottoposto hanno scongiurato complicazioni. Osimhen però non ricorda nulla di quanto accaduto e secondo le ricostruzioni fatte ha addirittura chiesto informazioni sulla dinamica a uno dei dottori che lo ha preso in cura all’ospedale di Bergamo. Victor Osimhen ha perso conoscenza sul campo e l’ha recuperata quando è arrivato sull’ambulanza. Al momento è a riposo e sotto osservazione. Già durante la scorsa notte si è ripreso. Il giocatore, molto probabilmente, salterà la sfida contro il Granada e anche la sfida contro il Benevento, così come riportato anche su Sportmediaset.