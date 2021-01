Tutto quello che è successo tra Napoli e Spezia

Napoli Spezia

Il Napoli cade in casa contro lo Spezia che vince in rimonta per 2-1 nella gara disputata allo stadio ‘Maradona’ valida per la 16ma giornata di serie A. Partenopei a segno al 58′ con Petagna, pareggio di Nzola su rigore al 68′ e vantaggio all’82’ con Pobega dopo essere rimasto in dieci per il rosso a Ismajli. Il Napoli resta a 28 punti momentaneamente al quinto posto mentre lo Spezia sale a 14 punti, raggiungendo la sedicesima piazza.

Napoli Spezia 1-2 tabellino e highlights

Marcatori: 57′ Petagna (N), 68′ Nzola (S), 81′ Pobega (S)

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian (82′ Llorente), Bakayoko (76′ Lobotka), Politano (52′ Petagna), Zielinski (76′ Elmas), Insigne, Lozano. All. Gattuso.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Deiola (46′ Pobega); Agudelo (46′ Gyasi), Nzola, Farias (79′ Erlic). All. Italiano

Ammoniti: Ismajli (S), Pobega (S), Maggiore (S)

Espulsi: Ismajli (S)