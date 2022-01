Napoli, stop per il titolare: tegola per Spalletti

Starà fuori dai campi almeno un mese

Dopo essere uscito dal terreno di gioco anzi tempo, nelle sfida contro la Sampdoria, per un problema muscolare non ci sono buone notizie per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, infatti, dovrà stare fermo almeno un mese per recuperare dopo la “lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro”, come si legge nel comunicato della società azzurra.

Altro problema fisico quindi per il numero 10 partenopeo che nel corso dell’attuale stagione ha già saltato diverse partite. Per Insigne questa è una stagione, per il momento, al di sotto delle aspettative: ai nastri di partenza si presentava da campione d’Europa, ma in campionato è riuscito a realizzare solamente 5 gol sbagliando tra l’altro 3 rigori.