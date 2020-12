Tutto quello che è successo tra Napoli e Torino

Napoli Torino

Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Torino al Diego Maradona. La squadra di Gattuso in svantaggio per gran parte del secondo tempo dopo il vantaggio firmato dal granata Izzo al 56′, trova il pareggio grazie a Insigne al 92′. Con questo pari il Napoli si porta a 25 punti in quinta posizione mentre il Torino di Giampaolo sale a 8 punti ma è ultimo in classifica.

Napoli Torino 0-1 Tabellino e Highlights

Marcatori: 57′ Izzo (T), 90’+1 Insigne (N)

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj (71′ Mario Rui); Bakayoko (71′ Fabian), Demme (29′ Elmas); Politano (63′ Lozano), Zielinski, Insigne; Petagna (71′ Llorente). All. Gattuso

Torino (5-3-1-1) Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez (87′ Vojvoda); Lukic (87′ Meite), Rincon, Linetty; Verdi; Belotti (87′ Zaza). All. Giampaolo

Ammoniti: Izzo (T), Buongiorno (T), Bakayoko (N), Linetty (T), Elmas (N)

Arbitro: Valeri