Nazionale, le statistiche degli azzurri: Una Storia lunga 110 anni

Nazionale Statistiche degli azzurri in Coppa del Mondo

La nazionale di calcio italiana, conosciuta anche come “azzurri”, annovera un palmares di tutto rispetto. Uno dei migliori nel panorama mondiale, infatti è la seconda squadra ad aver vinto più campionati del mondo, ben 4, a pari merito con la Germania. Solo il Brasile ha fatto meglio, con 5 conquiste del titolo.

Diamo uno sguardo alle conquiste mondiali dei nostri calciatori, dove e quando:

1. 1934 (Italia, finale Italia – Cecoslovacchia 2-1 d.t.s.)

2. 1938 (Francia, finale Italia – Ungheria 4-2)

3. 1982 (Spagna, finale Italia – Germania Ovest 3-1)

4. 2006 (Germania, finale Italia – Francia 1-1 d.t.s., 5-3 ai rigori)

L’ Italia non ha partecipato alla Coppa del Mondo solo tre volte, nel 1930, nel 1958 e il più recente Mondiale 2018 in Russia.

Nazionale Statistiche degli azzurri agli Europei e Olimpiadi

Sicuramente la conquista di una Coppa del Mondo è motivo d’ orgoglio nazionale, da portare come bagaglio, anche culturale, oltre i confini. Ma anche vincere un campionato Europeo è motivo di fierezza.

La compagine azzurra nella sua gloriosa storia ha vinto un solo Europeo:

• 1968 (Italia, finale Italia – Jugoslavia 2-0)

Questa finale meriterebbe un capitolo a parte, l’ 8 giugno 1968 si giocò la finalissima di quell’Europeo, a Roma. Finì 1-1 anche dopo i tempi supplementari, non previsti i rigori a quei tempi, si rigiocò due giorni dopo e l’ Italia targata Valcareggi trionfò.

In quindici edizioni dei Campionati Europei, l’ Italia ha partecipato nove volte, non contando Euro 2021 ancora da disputare, dove i nostri azzurri si sono qualificati agevolmente con 10 vittorie in 10 partite.

Olimpiadi

Nella sezione trofei dell’ Italia calcistica troviamo anche due medaglie olimpiche:

• 1928 (bronzo – Amsterdam)

• 1936 (oro – Berlino)

La Nazionale, i più presenti

Diversi calciatori hanno indossato la gloriosa maglia azzurra, momento che ogni calciatore sogna, magari vestendola durante un Mondiale o semplicemente fare una sola apparizione a coronamento della carriera. Vediamo i calciatori più presenti.

1. Gianluigi Buffon – 176 presenze

2. Fabio Cannavaro – 136

3. Paolo Maldini – 126

4. Daniele De Rossi – 116

5. Dino Zoff – 112

6. Giorgio Chiellini – 103

7. Gianluca Zambrotta – 98

8. Leonardo Bonucci – 95

9. Giacinto Facchetti – 94

10. Alessandro Del Piero – 91

Nazionale Statistiche un sogno, il goal

Qualcuno sogna di vestire la maglia della propria nazionale, altri sognano di realizzare tanti goal facendo gioire tutti i tifosi. In questa classifica vedremo i migliori goleador di tutti i tempi.

1. Gigi Riva – 35 reti

2. Giuseppe Meazza – 33

3. Silvio Piola – 30

4. Roberto Baggio – 27

5. Alessandro Del Piero – 27

6. Alessandro Altobelli – 25

7. Filippo Inzaghi – 25

8. Adolfo Baloncieri – 25

9. Francesco Graziani – 23

10. Christian Vieri – 23

Rigori in partita

Calciare un rigore non è mai facile, alcuni sono più pesanti di altri, ma tutti importanti. Sicuramente tutti importanti ai fini statistici per stilare una classifica di chi ha calciato più rigori con la nazionale.

1. Roberto Baggio – 7 calciati 7 realizzati

2. Alessandro Del Piero – 6 calciati 6 realizzati

3. Alessandro Altobelli – 6 calciati 3 realizzati

4. Daniele De Rossi – 5 calciati 5 realizzati

5. Paolo Rossi – 4 calciati 4 realizzati

6. Jorginho – 4 calciati 4 realizzati

7. Giuseppe Meazza – 4 calciati 3 realizzati

Lotteria dei rigori

I tifosi di tutto il mondo hanno sicuramente in mente qualche rigore fallito dai calciatori della propria nazionale. Noi italiani abbiamo ancora indelebile il tiro alto sopra la traversa di Roberto Baggio a Pasadena, finale Mondiale Usa ’94, o le vibrazioni della traversa dopo la cannonata di Luigi Di Biagio nei quarti di finale di Francia ’98 contro i padroni di casa. Ma tanto indelebili sono anche quelli che ci hanno fatto gioire, come l’ ultimo rigore di Fabio Grosso che ci ha portato sul tetto del mondo nel 2006. Dati alla mano, vediamo i calciatori italiani che hanno affrontato più lotterie dei rigori.

1. Andrea Pirlo – 3 calciati 3 realizzati

2. Roberto Baggio – 3 calciati 2 realizzati

3. Franco Baresi – 3calciati 2 realizzati

4. Daniele De Rossi – 3 calciati 2 realizzati

Rigori parati

Probabilmente parlando di rigori parati, sicuramente il primo pensiero va a Francesco Toldo nella semifinale di euro 2000 contro l’ Olanda, come dimenticarlo.

Ma il portiere che ha parato più rigori nella sua carriera in azzurro è Gianluigi Buffon, facile da intuire dalle sue 176 presenze.

Il recordman di presenze ha neutralizzato 5 penalty su 15 fronteggiati in partita e 6 su 34 nelle serie di rigori.

Espulsioni

Nella non nobile classifica delle espulsioni troviamo tre calciatori su tutti allontanati dai giudici di gara più volte.

• Franco Causio – 2 espulsioni

• Giancarlo Antognoni – 2 espulsioni

• Daniele De Rossi – 2 espulsioni

Gli Allenatori dell’Italia

Italia, popolo di allenatori. Spesso ci siamo sentiti chiamare così, forse per il forte senso di appartenenza alla nazione, forse per la cultura e passione calcistica che abbiamo, il catenaccio è opera nostra, ma solo in pochi sono stati davvero seduti su quella panchina, hanno diretto gli allenamenti a Coverciano e hanno disputato Mondiali ed Europei. In questa speciale classifica dedicata ai C.T. vediamo chi è stato alla guida del team in più incontri.

1. Vittorio Pozzo – 95 partite

2. Enzo Bearzot – 88

3. Marcello Lippi – 56

4. Cesare Prandelli – 56

5. Azeglio Vicini – 54

6. Ferruccio Valcareggi – 54

7. Arrigo Sacchi – 53

8. Giovanni Trapattoni – 44

9. Edmondo Fabbri – 29

10. Antonio Conte – 25

L’ Italia ha disputato 823 incontri in totale in tutte le competizioni, compreso le amichevoli, con 437 vittorie, 224 pareggi e 162 sconfitte. Realizzando 1.432 goal e subendone 817.