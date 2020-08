NBA, Dallas perde ma torna nei playoff: tutti i risultati

NBA Risultati: Dallas torna ai playoff

Con una vittoria in rimonta 120-116 gli Houston Rockets superano i Milwaukee Bucks nella ‘bolla’ Nba di Orlando. Protagonista del successo dei texani Russell Westbrook autore di 31 punti, 24 per James Harden. Avanti 32 a 29 dopo il primo parziale, Houston incrementa il vantaggio e arriva all’intervallo lungo 62-54, nel terzo-quarto i Bukcs recuperano 9 punti portandosi a +8 quando mancano 3 minuti alla sirena ma nel finale la freddezza dalla lunetta di Westbrook e Daniel House Jr permettono il sorpasso decisivo. Nonostante i 36 punti e 18 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo Milwaukee diventa la prima squadra nella storia Nba ad aver perso una partita in cui ha segnato almeno 110 punti (116); ha tenuto gli avversari sotto il 40% dal campo di squadra (39.6%) e ha catturato almeno 25 rimbalzi in più (+29).

Dopo tre anni

I Phoenix Suns soffrono ma recuperano uno svantaggio in doppia cifra e riescono ad avere la meglio sui Dallas Mavericks felici dell’aritmetica qualificazione ai playoff dopo 3 anni di assenza grazie alla sconfitta che impedisce a Memphis di puntare al settimo posto. A Orlando finisce 117-115 per i Suns bravi a rimontare nel momento in cui Devin Booker è costretto a restare in panchina, il campione dei Suns mette a referto 30 punti, consentendo a Phoenix di restare 13esima a Ovest e di avvicinarsi alle franchigie che gli stanno davanti. Per i Mavericks, alla seconda sconfitta di fila, il migliore a canestro è Luka Doncic con 40 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, 30 punti per Kristaps Porzingis

NBA Risultati del 3 agosto

I risultati delle sfide valide per la regular season Nba disputate nella notte: Orlando Magic-Sacramento Kings 132-116; Houston Rockets-Milwaukee Bucks 120-116; Phoenix Suns-Dallas Mavericks 117-115; Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs

106-108; Brooklyn Nets-Washington Wizards 118-110; Boston Celtics-Portland Trail Blazers 128-124.