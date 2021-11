NBA, Lakers: infortunio per Austin Reaves, i tempi di recupero

Lo ha riportato Shams Charania, The Athletic

Lo ha riportato Shams Charania, The Athletic

Dopo i problemi fisici che hanno visto protagonisti LeBron James, Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker e tanti altri, i Los Angeles Lakers dovranno vedersela con un nuovo stop: Austin Reaves, rookie, si è infatti infortunato al polpaccio sinistro.

Il prodotto di Oklahoma, che stava viaggiando a 6.1 punti di media col 48% dal campo, dovrebbe restare ai box per almeno due settimane, secondo Shams Charania. Altro tempo prezioso da spalmare tra i presenti, dunque, dato che Reaves ha giocato per ben 21.3 minuti in queste prime 10 apparizioni con L.A.