Mentre la ripresa della NBA procede a gonfie vele, tra raduni delle franchigie, protocolli covid e date di stagione e pre-stagione, la lega ha diramato una notizia che farà piacere a più di qualche suo membro: i giocatori continueranno a non essere testati per la marijuana.

In linea con la direzione presa ormai da diversi stati degli USA, la NBA conferma quanto già attuato nella bolla di Orlando: sdogana e depenalizza di fatto l’uso ricreativo della cannabis. Comunque, come riportano da oltreoceano, la lega si riserverà la possibilità di mettere in atto dei test specifici in caso di violazioni passate o di cause plausibili di sospetto. Ad essere sospesi, di fatto, saranno dunque i test a campione.

Important clarification here, per source: The NBA's random marijuana testing program will not run for 20-21, as reported below. However, testing FOR CAUSE – that is, past offenders or those who have given reasonable cause to suspect use – will continue. https://t.co/repVxFL2Ri

— Ben Dowsett (@Ben_Dowsett) December 4, 2020