NBA, pre-season: ecco Giannis e Doncic, ok Zion, sorpresa Raptors

Prosegue la pre-season NBA, che in assenza della classica Summer League si sta trasformando in un ibrido tra le due competizioni, con le franchigie che stanno cercando il giusto equilibrio tra prove generali ed esperimenti, soprattutto con i giocatori più giovani.

Tra le gare della notte, quella più intrigante ha visto il primo incontro stagionale tra due stelle europee: l’MVP uscente Giannis Antetokounmpo, dei Milwaukee Bucks, e Luka Doncic, dei Dallas Mavericks. Ad avere la meglio sono stati proprio questi ultimi, per 128-112. Decisivo lo sloveno, con 27 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 29 minuti. Ottima prova anche del nuovo arrivato Josh Richardson, con 23 punti e 5 triple realizzate su 6 tentate. A poco sono serviti invece i 24 punti e 14 rimbalzi di Giannis, che alla fine chiude con un pesante -14 di plus/minus.

Altro incontro di rilievo, quello tra i finalisti uscenti dei Miami Heat e i New Orleans Pelicans ha visto questi ultimi uscire vittoriosi, per 114-92. Protagonista assoluto Zion Williamson, la prima scelta del Draft 2019: per lui 26 punti e 11 rimbalzi in ben 33 minuti, finalmente non più sotto limitazione. Bene anche Brandon Ingram, con 22 punti segnati.

Vittoria anche per i Toronto Raptors, che nella gara contro gli Charlotte Hornets scoprono la propria ventinovesima scelta dal Draft 2020: Malachi Flynn, per lui 17 punti, 3 assist e 2 palle rubate in 20 minuti sul parquet. Nella stessa gara, tra l’altro, sono arrivati i primi punti segnati per LaMelo Ball, terza scelta degli Hornets proprio del Draft 2020.

Esordio anche per Chris Paul, che vede il campo per la prima volta come giocatore dei Phoenix Suns. Serata rovinata però dalla sconfitta dovuta incassare per mano degli Utah Jazz. Non una prima uscita indimenticabile per CP3, che chiude con soli 5 punti e 6 assist in 18 minuti, alla ricerca della condizione migliore.