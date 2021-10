NBA, rinnovo super per Michael Porter Jr: accordo quinquennale

Il 23enne prolunga con Denver

Nella giornata di ieri, dove tutte le attenzioni erano concentrate sui vari media day delle squadre NBA, c’è stato spazio anche per un rinnovo a cifre stratosferiche, quello di Michael Porter Jr.

L’ala dei Denver Nuggets, scelta nel 2018 ma operativa in campo a partire dal 2019 a causa di un brutto infortunio alla schiena, ha mantenuto medie di 31.3 minuti, 19.0 punti, 7.3 rimbalzi e 1.1 assist a gara nel 2020/21, con un’ottima percentuale da 3 punti (44.5% con 6.3 tentativi a partita) .

Nonostante le carenze difensive piuttosto evidenti, il front office dei Nuggets non ha esitato a offrirgli un supermax (35% del salary cap totale): non è comunque il primo della sua classe draft a prolungare, visti già conclusi rinnovi di Luka Doncic (Mavericks), Trae Young (Hawks) e Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

Michael Porter Jr., le cifre e la durata del prolungamento

Per il prodotto di Missouri il rinnovo è di 5 anni a ben 207 milioni di dollari. Ma attenzione: il contratto partirà da 172 milioni, con gli altri 35 pronti ad essere spalmati nell’arco dei 5 anni solo in caso di vittoria di MVP o Difensive Player of the Year, oppure se dotterà un posto in uno dei 3 quintetti All-NBA.

Tanti soldi? Certo. Troppi? A mio avviso probabilmente sì, specialmente in senso assoluto, ma non eccessivi prendendo in considerazione altri super rinnovi firmati nell’ultimo anno (da Rudy Gobert, centro degli Utah Jazz, allo stesso Gilgeous-Alexander). L’ultima parola, in ogni caso, starà alle sue prestazioni in campo.