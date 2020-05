NBA, sarà Wilson il pallone ufficiale della stagione 2021

NBA Wilson nuovo pallone ufficiale

Dopo decenni di assenza, 37 anni per l’esattezza, Wilson torna a fornire il pallone ufficiale della Nba. Giusto in tempo per il 75° anniversario della prima stagione della Basketball Association of America, la lega che sarebbe poi diventata la Nba. Questo scelta segna un ritorno alle radici sia per la NBA che per il fornitore e l’apertura di un nuovo importante capitolo per il basket che inizierà nella stagione 2021-2022. La Wilson sostituisce la Spalding. Come riporta Sky Sport l’accordo che coinvolgerà anche le altre leghe e non solo la NBA: la WNBA ad esempio inizierà a utilizzare palloni Wilson nel 2022. Strumenti che sbarcheranno anche in G-League, nella NBA 2K League e in tutte le manifestazioni cestistiche collaterali alla NBA.

NBA Wilson : la nota della corporate

“Ciò che Wilson e Nba condividono è un forte desiderio di far crescere il gioco in tutto il mondo. Il nostro coinvolgimento per questa mission vede i palloni Wilson nelle case, nelle strade e nei parchi di tutti i Continenti. Evolution, il pallone #numero1 in America, sarà nelle mani dei migliori giocatori e la nostra palla Fiba 3×3 sarà in prima linea nel debutto dello sport sulla scena internazionale. E ora, il pallone da basket Wilson sarà nelle mani dei più grandi giocatori, rendendo il brand americano il più forte al mondo. Insieme Wilson e Nba mirano a stimolare al massimo giocatori e fan, rinnovare e promuovere lo sport, farlo crescere a livello internazionale e raccontare storie che rendono il mondo del basket unico e diverso da qualsiasi altro”