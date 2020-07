Appello della fidanzata di Jamal Khashoggi per interrompere la vendita del Newcastle a Mohammed bin Salman

Le voci che sono rimbalzate dalla Spagna, circa un possibile tasferimento di CR7 al Newcastle si sono raffreddate in serata a causa dell’appello lanciato dalla fidanzata di Jamal Khashoggi per interrompere la vendita del Newcastle a Mohammed bin Salman.

Ad oggi la Premier League sta ancora valutando l’offerta del fondo sovrano saudita, presieduto dallo stesso principe, di acquistare l’80% delle azioni del Newcastle. Il fondo possiede delle sedi a Londra dove ha già acquistato delle partecipazioni in Facebook, Disney, Tesla e in numerose banche internazionali.

Bin Salman non compare nella lista in virtù dell’immunità diplomatica ma, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Mail, i deputati hanno chiesto per lui il divieto di ingresso nel paese nonché il congelamento di tutti i suoi conti. “Fermo restando che le tracce di sangue conducono direttamente a bin Salman, è inconcepibile che il governo continui a considerare lui e i suoi collaboratori i benvenuti nella nostra terra”, ha dichiarato il deputato laburista Chris Bryant.

A causa di tutto ciò, il passaggio delle quote del Newcastle in mano saudita si complica sempre di più e con esso il passaggio di Ronaldo in Premier League.

Fonte: Daily mail