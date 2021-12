NFL, Ben Roethlisberger si ritira: il suo erede agli Steelers

Roethlisberger sembra vicino a ritiro, e gli Steelers devono correre ai ripari

18, sì, 18 stagioni in NFL con i Pittsburgh Steelers, 2 Super Bowl, 6 selezioni al Pro Bowl e tantissimi momenti indimenticabili nella storia della franchigia con il suo nome in prima vista. Dopo una carriera incredibile, in ogni caso, la fine è più vicina che mai: Ben Roethlisberger sarebbe infatti vicino al ritiro al termine di questa stagione, dove i suoi Steleers hanno vinto 5 partite, perdendone altrettante e pareggiandone una contro i Detroit Lions.

I nomi che circolano per trovare l’erede di Big Ben sono tanti. ESPN ha recentemente detto la sua proponendone alcuni: ecco i 4 più intriganti.

#4: Kenny Pickett

Un’opzione low cost e… di casa: Pickett gioca infatti per i Pittsburgh Panthers, al college, ed è un candidato per la vittoria dell’Heisman Trophy. I suoi numeri impressionano, ma forse troppo per poter sperare di chiamarlo con una scelta non altissima. Pitts dovrebbe fare trade up, ma non è certo che ne valga la pena.

#3: Teddy Bridgewater

L’ex Carolina, ora titolare ai Denver Broncos, diventerà free agent il prossimo anno. Sta disputando una stagione discreta, non così indimenticabile da far sì che il prodotto di Louisville chieda un contratto eccessivamente dispendioso per Pittsburgh.

#2: Aaron Rodgers

Questo nome nella lista non poteva mancare, specialmente dopo i tantissimi disordini estivi a Green Bay con l’attuale MVP al centro. Oggi i suoi Pakcers stanno vivendo un’ottima stagione, ma a fine anno non è affatto sicuro che la storia d’amore tra Rodgers e la squadra continuerà. Tentando di affondare il colpo sul 12 prima dell’1 giugno, gli Steelers potrebbero non solo acquisire un uomo-franchigia, ma anche farlo ad un costo minore rispetto allo stesso affare concluso dopo questa data (dove il cap hit passerebbe da 19.3 a 26.9 milioni di dollari).

#1: Russell Wilson

Il grande nome ad oggi più realistico. Wilson sta vivendo una pessima stagione con Seattle, e il suo talento nello Washington sembra parecchio sprecato. Lui è il primo a saperlo, e tornare in un contesto competitivo come Pittsburgh, che si trasformerebbe in ciò con il suo arrivo e qualche altro aggiustamento, potrebbe fargli molto comodo.