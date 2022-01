NFL Championship Game 2021: le ultime sfide prima del Superbowl

Le finali AFC ed NFC ci diranno chi si contenderà il Superbowl con due sfide che si preannunciano spettacolari. Chi la spunterà?

Cincinnati Bengals at Kansas City Chiefs

Per il quarto anno consecutivo i Kansas City Chiefs ospiteranno il Championship nell’infuocato Arrowhead (primo stadio NFL ad ospitare quattro Championship consecutivi). Avversari della corazzata guidata da Mahomes e Reid sono la sopresa stagionale Cincinnati Bengals dell’atro nascente Joe Burrow. Le due squadre si sono già affrontate in stagione in una partita scoppiettante vinta dai Bengals in rimonta per 34-31 ed i presupposti per un’altra grande partita non mancano. I Bengals hanno nella OL il grande punto debole ma Burrow ha già dimostrato di saper gestire le lacune della linea, sfruttando la rapidità dei suoi WRs. I Chiefs, tuttavia, sono una squadra con una mentalità vincente che nelle partite importanti lasciano poco spazio agli errori, soprattutto se giocano in casa. Tenuto conto delle difficoltà delle rispettive secondarie e del talento di Burrow e Mahomes c’è da aspettarsi una partita dal punteggio alto e con molto spettacolo, la vera essenza di questo sport. Il pronostico è per la vittoria dei Chiefs ma la voglia di stupire dei Bengals potrebbe essere l’incognita in grado di sovvertire tutti i pronostici.

San Francisco 49ers at Los Angeles Rams

Il derby della NFC West questa volta va in scena nella cornice più appassionate, l’NFC Championship Game. Rams e 49ers sono al terzo confronto stagionale e gli uomini di Shanahan cercheranno di portare a casa il terzo successo stagionale contro i rivali divisionali, l’ultimo appena tre settimane fa vinto ai supplementari in rimonta dopo il 17-0 con cui i Rams avevano iniziato la partita. I 49ers sono probabilmente la squadra più in forma del momento e sicuramente la più soprendente, con una difesa aggressiva e ben organizzata ma con il grande punto debole nel ruolo più importante, il QB Garoppolo. Finora Shanahan è riuscito ad arginare il problema grazie ad un playcalling intelligente e ad un gioco di corsa efficiente in cui ha sfruttato anche la versalità di Deboo Samuel ma, con il peso delle partite che aumenta, potrebbe non bastare. I Rams, invece, sono una squadra in palese All-IN ed hanno una enorme quantità di talento in roster che, dopo una regular seasons un pò altalenante, sta emergendo in questi playoff. La vittoria contro i campioni in carica dei Buccanners ha evidenziato una grande solidità difensiva ma il calo di tensione nel finale di partita, il vero limite di questa squadra, stava per compromettere tutto. La connection Stafford-Kupp e lo voglia di incidere di OBJ potrebbero essere determinanti per il riusltato finale. Il pronostico è per i Rams ma attenzione perchè questi 49ers sono duri a morire.

Buon divertimento.