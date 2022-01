NFL Divisional Game 2021: continua la corsa al Superbowl

Quattro partite, quattro battaglie. I Divisional Games accendono la stagione NFL con sfide spettacolari e molto incerte. Chi guadagnerà l’accesso ai Championship?

Cincinnati Bengals at Tennessee Titans

La favola dei Bengals guidati dal talento di Joe Burrow continua e la nuova puntata va in scena a Nashville in casa dei Titans. Partita difficile da pronosticare, con due squadre di cui, per motivi diversi, non si conoscono i limiti e le potenzialità. La partita si deciderà sulla linea di scrimmage e, in particolare, sarà decisiva la sfida tra la DL dei Titans e la poco convicente OL dei Bengals. Se Simmons e compagni riusciranno a sfondare la linea e mettere pressione a Burrow forzandone le giocate, per i Titans potrebbe essere la svolta. Particolare attenzione anche al confronto tra le secondaria dei Titans ed i talentuosi WRs dei Bengals. Il fattore determinante, però, potrebbe essere il ritorno in campo di Derrick Henry che dovrebbe ridare equilibrio all’offense dei Titans. Il pronostico vede leggermente favoriti i Titans ma con i Bengals c’è poco da stare tranquilli.

San Francisco 49ers at Green Bay Packers

Nella Frozen Tundra va in scena una delle sfide più appassionanti e ricche di storia della NFL. I 49ers dopo aver infranto i sogni dei Cowboys, arriveranno a Green Bay per cercare di chiudere la stagione e, forse, la carriera ai Packers del fenomeno Aaron Rodgers. Le condizioni climatiche sono molto favorevoli ai Packers, che anche a livello tecnico sembrano molto più avanti rispetto agli uomini di Shanahan, ma a questo livello nulla è scontato. La chiave della partita sarà la sfida tra il Front-Seven dei 49ers e l’OL dei Packers, che dovrà garantire a Rodgers il tempo e lo spazio per colpire la profondità ma, soprattutto, dovrà aprire i varchi per il running game. I 49ers cercheranno di tenere basso il punteggio e rimanere attaccati ai Packers, evitando, soprattutto con Garoppolo, quei clamorosi cali di tensione che sarebbero letali contro Rodgers. Pronostico: Vittoria dei Packers.

Los Angeles Rams at Tampa Bay Buccaneers

La corazzata Rams contro i campioni in carica Buccanners, McVay contro Tom Brady, California contro Florida. Questo e molto di più in una sfida da cui ci si aspetta tanto, anzi tantissimo. I Rams volano in Florida dopo aver svelato il bluff Arizona Cardinals, dominando il Wild Card Game sia in difesa e, soprattutto, in attacco. Dopo un avvio di stagione altalenante, il recupero di Cam Akers e gli arrivi di Beckham Jr. e Von Miller hanno dato stabilità ed equilibrio ai Rams proiettandoli ai vertici della NFC con un occhio verso il tanto sognato SuperBowl. Per i Buccaneers altra stagione eccellente di Brady che ha demolito la difesa del Eagles nel Wild Card Game sfruttando al meglio le sue armi migliori, Evans e Gronkowski. Ci si aspetta una partita molto combattuta ma spettacolare, in cui i dettagli faranno la differenza e, soprattutto, gli errori ma il fattore potrebbe essere la minore qualità di targets a disposizione di Tom Brady che, peraltro, dovrà fare i conti anche con una OL incerottata. Il pronostico dice Rams ma quando in campo ci sono Brady e Gronkowski tutto può accadere.

Buffalo Bills at Kansas City Chiefs

La rinvincita del Championship 2020 si gioca ancora una volta all’Arrowhead, con i Chiefs che inseguono l’accesso al quarto Championship consecutivo. Chiefs e Bills sono due delle squadre più forti dell’attuale panorama NFL, guidate da due QB (Allen e Mahomes) in grado di fare la differenza in ogni momento e da due Coach che hanno saputo gestire i momenti di difficoltà delle due squadre ritrobando compattezza ed equilibrio senza perdere la fiducia. I Chiefs arrivano al Divisional dopo aver demolito gli Steelers con una prova di forza e maturità di cui solo qualche sognatore poteva dubitare. I Bills, invece, dopo aver umiliato i rivali dei Patriots, sono in cerca del magic moment e, di togliersi l’etichetta degli eterni secondi. La sfida dovrebbe essere molto equilibrata ed intensa, in cui le rispettive difese, molto aggressive, saranno l’ago della bilancia. I fattori determinanti saranno due: l’efficienza del running game dei Bills, senza il quale i Bills diventano prevedibili, e la tenuta della secondaria dei Chiefs, spesso in difficoltà in questa stagione. Il pronostico è dalla parte dei Chiefs ma questi Bills sono probabilmente il peggiore avversario da incontrare.

Buon divertimento.