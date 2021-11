NFL week 11 – Gli Steelers all’esame Chargers

Steelers vs. Chargers: La grande sfida

I Pittsburgh Steelers esordiscono al SoFi stadium di Los Angeles dove affronteranno i Chargers di Justin Herbert. La sfida è un grande classico della AFC con gli Steelers che hanno vinto 24 dei 34 confronti e ben 10 delle ultime 13 sfide. L’ultima volta che i Chargers hanno ospitato gli uomini di Tomlin è stato il 13.10.2019 in una partita dove gli Steelers, guidati da Devlin Hodges, hanno dominato per 3 quarti portandosi del 24-0 prima di rischiare la rimonta dell’ultimo quarto subendo un parziale di 17-0 dei Chargers. L’ultima vittoria dei Chargers è del 02.12.2018 in una partita decisa dal FG di Bagdley nei secondi finali.

Tanti problemi ma gli Steelers non mollano mai

Gli Steelers stanno vivendo una stagione di alti e bassi conseguenza di tanti fattori concorrenti: l’OL ha cambiato quattro elementi rispetto alla scorsa stagione ed ha perso Pro Bowler del calibro di Pouncey, Villanueva e De Castro; Ben Roethlisberger mostra i segni dell’età e non riesce ad avere continuità di rendimento; tanti infortuni (JuJu Smith-Schuster, Stephon Tuitt, Claypool e Big Ben su tutti) che stanno condizionando il rendimento della squadra. Il punto di forza della squadra rimane la difesa, nonostante la perdita di due top player come Dupree e Hilton. Heyward, Highsmith, TJ Watt, Bush e Schobert costituiscono uno dei migliori front-seven della Lega e la secondaria guidata da Fitzpatrick è una macchina da turnovers. Inoltre il Draft ha portato a Pittsburgh due elementi fondamentali per il futuro della squadra come il RB Najee Harris ed il TE Pat Freirmuth, già determinanti per il rendimento della squadra.

Il talento e l’inesperienza dei Chargers

I Los Angeles Chargers si sono presentati ai nastri di partenza della stagione come potenziale contender ma, nonostante un roster ricco di talento, hanno evidenziato ancora troppe lacune ed un rendimento incostante. Il leader è sicuramente il QB Justin Herbert, potenziale da brividi, difeso da una OL costruita in offseason (Slater, Linsley, Schofield e Bulaga) per salvaguardare il futuro della franchigia. Il ritrovato Ekeler rende il running game credibile ed efficiente ma il problema e nei targets di Herbert (Allen, Williams, Palmer e Cook) che finora sono stati troppo altalenanti con qualche drop di troppo. La difesa è composta da giocatori molto giovani che a tratti mostrano evidenti segni di inesperienza. Finora i risultati sono stati buoni soprattutto per quanto riguarda la secondaria dove brilla la S Derwin James ed il rookie Asante Samuel Jr.

Cosa aspettarsi dal Sunday Night Game

La partita sarà sicuramente avvincente anche se i Chargers sono sulla carta favoriti. Entrambe le squadre hanno problemi di infortuni: per gli Steleers saranno assenti Tuitt, Smith-Schuster, Haden, Dotson e T.J. Watt mentre ai Chargers mancheranno Bulanga, Bosa, Tillery e Tranquill. Considerate le assenze importanti nelle rispettive difese c’è da aspettarsi una partita dal punteggio alto che, allo stato attuale, favorisce i Chargers dotati di un offense meglio assortita e bilanciata tra passing game e running game. Tuttavia gli Steelers con Ebron e Freirmuth ai lati della OL riescono a favorire al meglio il running game di Harris e dominare il cronometro e, se dovessero riuscire a portarsi avanti nel punteggio, potrebbero costringere Herbert a forzare le giocate aumentando il rischio di errori. Non ci resta che prepararci ad un grande Sunday Night Game.