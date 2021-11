NFL Week 11 – Titans vs. Texans: il derby dei grandi assenti

Il derby tra Titans e Texans

Domenica a Nashville va in scena un altro derby della AFC South, quello tra Tennessee Titans e Houston Texans. Derby e rivalità giovane visto che i Titans fino al 97′ erano Houston Oilers e proprio a causa del trasferimento della franchigia nel Tennessee furono fondati gli Houston Texans. I precedenti sono a favore dei Titans che conducono per 21 a 17 ed hanno vinto le ultime tre sfide. L’ultimo match tra le due squadre risale al 03.01.2021 (week 17 della scorsa stagione) ed i Titans vinsero (41-38) grazie ad un FG di Sam Sloman nei secondi finali, dopo aver dissipato un vantaggio di 15 punti. L’ultimo match a Nashville, invece, risale al 18.10.2020 con la vittoria all’over-time dei Titans (42-36) con protagonista Derrick Henry autore del TD della vittoria e di una partita strepitosa (212 yards e 2TD).

La forza dei Titans e le difficoltà

Con l’assenza di Derrick Henry, il peso del secondo miglior attacco della AFC è tutto sul QB Ryan Tannehill e sui WRs tra cui spicca A.J. Brown. Ryan Tannehill sta dimostrando di essere un élite QB e di saper sfruttare tutte le armi a sua disposizione e piano sta scoprendo il valore del suo reparto WRs e riscoprendo i suoi TE, fondamentali quando il running game non fornisce garanzie. Inoltre il DC Shane Bowen, aiutato dall’esperto Jim Schwartz, ha reso la difesa TwoTone Blue solida ed efficace, con una DL sempre più dominante con Landry, Simmons e Autry. Purtroppo troppi infortuni (Julio Jones, Derrick Henry, Bud Dupree, David Long e Rashaan Evans) stanno rendendo difficile il lavoro di Vrabel e del suo staff. Tuttavia le seconde linee si stanno rivelando migliori delle aspettative ed il primo posto nella AFC non sembra casuale.

I Texans e una rebuilding un pò confusa

Il punto di forza dei Texans è il non aver nulla da perdere. E’ difficile, infatti, trovare un punto di forza di una squadra in rebuilding che sta pagando un grave dazio alla sciagurata gestione O’Brien ed alla spinosa questione giudiziaria legata a Deshaun Watson. Qualcosa di buono lo offre il reparto dei WRs (Collins, Cooks, Conley e Amendola) e forse dei TE dove sta crescendo il rookie Brevin Jordan. Ma il roster rimane povero di talento e guidato da un QB rookie, Davis Mills, con ancora tanti difetti da migliorare. L’OL decimata dagli infortuni ed difesa composta da comprimari, dove gli unici elementi di livello medio-alto sono Cunningham, King e Reid, completano il quadro di una squadra che forse squadra non è.

Cosa aspettarsi dalla partita

Classica partita dove i Titans possono perdere solamente sottovalutando gli avversari e scendendo in campo deconcentrati. La differenza di talento a livello di roster è enorme e sarà difficile per la precaria OL dei Texans contenere lo scatenato front-seven dei Titans. Qualche pericolo per gli uomini di Vrabel può arrivare dalla secondaria che, nelle partite contro avversari meno blasonati, si è concessa qualche distrazione di troppo. Per quanto riguarda l’offense dei Titans, c’è curiosità nel vedere se Johnson riuscirà a confermare la prestazione della settimana scorsa e soprattutto se aumenterà il gioco sui TE, indispensabile quando il running game non offre garanzie. Tuttavia il vero nodo della partita sarà il running game dei Titans e la capacità dei RBs di sfruttare le lacune del front-seven dei Texans.

Situazione Infortunati

Titans: OUT RB Derrick Henry, LB David Long, OLB Bud Dupree, FB Khari Blasingame, RB Jeremy McNichols, WR Racey McMath, CB Greg Mabin, LB Rashaan Evans, TE Geoff Swaim, OG Nate Davis, CB Caleb Farley, K Sam Ficken, WR Julio Jones, S Dane Cruikshank, WR Cameron Batson, RB Darrynton Evans e OLB Rashard Weaver. IN DUBBIO CB Chris Jackson, OLB Derrick Roberson, TE Tommy Hudson e DT Teair Tart.

Texans: OUT QB Deshaun Watson, OT Laremy Tunsil, OT Marcus Cannon, OT Justin Britt, S Terrance Brooks e LB Christian Kirksey. IN DUBBIO LB Hardy Nickerson.