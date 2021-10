Titans vs. Colts: la sfida infinita

Nella cornice del Lucas Oil Stadium di Indianapolis va in scena la cinquantacinquesima sfida tra i Titans ed i Colts, il derby per eccellenza della AFC South. I Colts conducono la serie per 35-19 (28-12 nella Titans-Era). L’ultima sfida tra le due squadre risale a qualche settimana fa il 26.09.2021 a Nashville con la netta vittoria dei Titans per 25 a 16. I Titans hanno vinto anche l’ultimo confronto giocato al Lucas Oil Stadium il 29.11.2020 con il risultato di 45 a 26. Le due squadre arrivano al match con umori diversi: i Titans dopo le strabilianti vittorie con Bills e Chiefs guidano la division con un record di 5-2 mentre i Colts, dopo un brutto inizio (1-4), hanno vinto contro Texans e 49ers, entrambe in grossa difficoltà, riportandosi in gioco per la conquista della AFC South.

Derrick Henry e non solo: i punti di forza dei Titans

Punto di forza della squadra di Nashville è sicuramente il RE dei running backs Derrick Henry, però pensare che dipenda tutto da lui è alquanto riduttivo. Ryan Tannehill sta dimostrando di essere un élite QB e di saper sfruttare tutte le armi a sua disposizione, soprattutto il fenomeno AJ Brown. Inoltre il ritorno Jim Schwartz al fianco del DC Shane Bowen ha permesso di costruire una difesa solida ed efficace con una DL sempre più dominante con Landry, Simmons, Autry e Dupree.

Il nuovo Carson Wentz e l’esplosione di Taylor: La rinascita dei Colts

I Colts hanno cambiato tanto durante la off season ad iniziare dalla scommessa Carson Wentz, che negli ultimi tempi a Philadelphia sembrava un giocatore ormai perso. Finora la scommessa ha pagato solo parzialmente, ma l’esplosione del RB Jonathan Taylor ha compensato le difficoltà di Wentz. Anche i Colts possono un contare su un front seven di alto livello guidato da due top player come DeForest Buckner e Darius Leonard ai quali è stato aggiunto il rookie Kwity Paye.

Non è tutto oro quello che luccica: i problemi dei due roster

Prima parta di stagione condizionata dai tanti infortuni per entrambe le squadre. I Titans hanno messo in mostra una OL troppo incerta soprattutto sul lato destro. Anche la secondaria ha mostrato qualche problema, in particolare sui cornerbacks, ma nelle ultime partite si sono visti miglioramenti significativi. I Colts soffrono, invece, l’assenza di un top wide receiver, in un reparto dove il miglior giocatore è Pittman. L’OL finora è stata positiva nel run block mentre ha mostrato qualche incertezza in pass protection, soprattutto sul lato destro. Anche per i Colts la secondaria ha evidenziato molte difficoltà ma concentrate nella parte centrale tra le Safety (Blackmon, Willis e Sendejo).

Che partita sarà?

La chiave della partita sarà sicuramente la concentrazione e la voglia di vincere dei Titans. Nonostante alcuni recuperi tra gli infortunati, il divario tecnico tra le due squadre è evidente, con gli uomini Vrabel favoriti se scenderanno in campo con aggressività e concentrazione. Sfruttare le difficoltà della OL dei Colts e del QB Wentz sarà un punto cardine della partita, tuttavia senza esporsi al running game dei Colts e soprattutto al RB Jonathan Taylor. Molta attenzione dovrà essere prestata anche al gioco corto sul TE ed agli screen pass sui RBs in cui l’attacco dei Colts è eccellente. Per quanto riguarda l’offense sarà necessario dare stabilità al running game, che i Colts hanno mostrato di soffrire molto nelle prime partite, con la nostra OL che dovrà aprire i varchi nella DL dei Colts per Derrick Henry. Inoltre sarà necessario sfruttare le difficoltà della secondaria dei Colts, soprattutto al centro, con AJ Brown pericolo numero uno servito da un’élite QB come Ryan Tannehill.

Situazione Infortunati

Tanti gli assenti per entrambe le squadre. Per i Titans saranno OUT Darrynton Evans (RB), Cameron Batson (WR), Kristian Fulton (CB), Racey McMath (WR), Tommy Hudson (TE), Sam Ficken (K), Caleb Farley (CB), Julio Jones (WR), Khari Blasingame (FB) e Rashard Weaver (OLB). In dubbio Jayon Brown (LB), Monty Rice (LB), Chester Rogers (WR), Aaron Brewer (OG), Derrick Roberson (OLB), Rodger Saffold (OG), Rashaan Evans (LB), Josh Reynolds (WR), Kendall Lamm (OT), Chris Jackson (CB) e Teair Tart (DT). Per i Colts saranno OUT Sam Tevi (OT), Rodrigo Blankeship (K), Julian Blackmon (S), Ibrahim Campbell (S), Jordan Glascow (LB) e Dayo Odeyingbo (DT). In dubbio Xavier Rhodes (CB), T.Y. Hilton (WR) e Braden Smith (OT).