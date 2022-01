NFL Wild Card Game 2021: inizia la corsa al Superbowl

I playoff della NFL iniziano con i Wild Card Game e sarà lotta serrata per l’accesso ai divisionals.

Chiefs e Buccaneers grandi favorite.

Due delle sei sfide previste per il weekend sembrano avere risultati scontati. Per la AFC i Kansas City Chiefs affrontano i Pittsburgh Steelers in una partita che sembra già scritta. I Chiefs sembrano troppo forti per questi Steelers, soprattutto in casa, ma la grande tenacia degli uomini di Tomlin potrebbe ribaltare il pronostico. Per la NFC, invece, I Tampa Bay Buccaneers, campioni in carica, riceveranno i Philadelphia Eagles, soprpresa della stagione. La partita sembra avere un esito già definito ma, in questa stagione, i Buccs hanno dimostrato di avere dei cali di tensione improvvisi e, inoltre, rimaneggiati da qualche imfortunio importante (Goodwin) potrebbero lasciare spazio allo spumegginate attacco degli Eagles. Il mio pronostico è per le vittorie facili di Chiefs e Buccaneers.

Derby divisionali molto incerti

Tra le sei sfide sono previsti anche due derby divisionali. Il derby della AFC East tra Buffalo Bills e New England Patriots appare il più incerto e già in stagione le due squadre hanno offerto due match molto combattuti. I Bills sono favoriti dal fattore campo e da una squadra forse più collaudata ma i Patriots hanno dalla loro il coach più vincente della storia dei playoff ed una delle defense più forti della Lega. Il fattore può essere il rookie QB Mac Jones, nel bene e nel male. La NFC West, invece, offre il derby tra le corazzate Rams e Cardinals, due squadre in pieno All-In. Il finale di stagione ha evidenziato una migliore condizione dei Rams ma i Cardinals hanno un roster molto forte e completo, in grado di espugnare il SoFi Stadium. Pronostico personale: vittorie di Patriots e Rams.

Una sfida dal sapore di amarcord

La sfida tra Dallas Cowboys e San Francisco 49ers è una sfida che riporta alla memoria la NFL degli anni 80 e 90 quando queste due squadre dominavano la Lega. I Dallas Cowboys tornano ai playoff dopo una stagione molto positiva, in cui il ritrovato Prescott ha guidato un’offense molto forte e il DC Quinn ha saputo costruire una difesa compatta ed equilibrata. I 49ers, invece, dopo un inizio negativo e dopo aver risolto la questione del QB con Garoppolo starter, hanno raggiunto i playoof all’ultima settimana e si candidano come la possibile mina vagante della NFC, soprattutto grazie ad una difesa sempre aggressiva e ben organizzata. Il pronostico è per una partita dura e combattuta ma alla fine credo che i Cowboys la spunteranno.

Le sorprese a confronto

Le due sorprese della stagione Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders apriranno i playoff con una sfida forse meno scontata del previsto. I favori del pronostico sono tutti per i Bengals e per la loro offense spumeggiante con Burrow e Chase, ma i Raiders hanno superato fin troppe avversità in questa stagione (l’addio a coach Gruden, l’incidente di Ruggs e tanti infortuni) per considerarli vittima sacrificale. Molto dipenderà dall’approccio alla gara perchè se i Raiders riusciranno a rimanere agganciati ai Bengals allora ogni previsione potrebbe saltare. Pronostico personale: vittoria dei Bengals.

Buona visione e buon divertimento