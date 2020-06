L’Allianz Powervolley Milano riabbraccia Nicola Daldello

L’Allianz Powervolley Milano riabbraccia Nicola Daldello: l’annuncio dell’ingaggio dell’esperto palleggiatore classe 1983 è arrivato con un video pubblicato sui canali social del club in cui viene aggiornata la pagina Wikipedia dell’atleta. L’ex giocatore di Trento farà parte del roster della stagione 2020-2021, completando così il reparto dei palleggiatori a disposizione di coach Piazza insieme a Riccardo Sbertoli.

Giocatore dotato di una grandissima esperienza per la categoria, Daldello si appresta a disputare la sua ottava stagione in Superlega. Per il regista, nato a Treviso il 06/05/1983, si tratta di un ritorno nelle fila di Powervolley: nella stagione 2017-2018 ha infatti vestito la maglia di Milano, allora targata Revivre. Cresciuto nella Sisley Treviso, squadra della sua città, il nuovo vice Sbertoli ha anche giocato con le maglie di Perugia, Pineto, Sora, Città di Castello, Monza e Trento. Nelle ultime due stagioni con la maglia trentina, in qualità di vice Giannelli, ha conquistato un Mondiale per Club (2018) ed una Coppa CEV (2019). A disposizione di coach Piazza ci sarà così tutta la sua esperienza e la sua professionalità, oltre che le sue indiscusse qualità, che lo rendono un atleta utilissimo nelle dinamiche di gioco durante la stagione grazie alla sua ottima tecnica di palleggio ed al suo servizio incisivo.

Le parole di Nicola Daldello

«Sono molto felice di tornare a Milano e di ritrovare diversi amici – commenta Daldello –. Nella mia scelta sono entrate anche motivazioni di carattere personale ma credo molto nel progetto che la società sta portando avanti negli anni. Sono carico e molto positivo nell’iniziare questa nuova stagione con una squadra rinnovata ma comunque ambiziosa». Nella stagione 2020-2021 Daldello vestirà la maglia numero 5 dell’Allianz Powervolley Milano.

LA SCHEDA DI NICOLA DALDELLO



Nato a: Treviso il 06/05/1983 Ruolo: Palleggiatore Altezza: 185 cm

CARRIERA

2020/21: Allianz Powervolley Milano (Superlega)

2019/20: Itas Trentino (Superlega)

2018/19: Trentino Volley (Superlega)

2017/18: Revivre Milano (Superlega)

2016/17: Gi Group Monza (Superlega)

2015/16: Gi Group Monza (Superlega)

2014/15: Altotevere Città di Castello – Sansepolcro (Superlega)

2013/14: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (A2)

2012/13: Sir Safety Perugia (A1)

2011/12: Sir Safety Perugia (A2)

2010/11: Cortona Volley (B1)

2009/10: Volley Correggio (B1)

2008/09: Pallavolo Bedizzole (B1)

2007/08: Framasil Cucine Pineto (A2)

2006/07: Blue City Trento (B1)

2003/06: Lae Electronic Oderzo (B1)

1999/03: Sisley Treviso giov. e B2

PALMARES

1 Coppa CEV (2019)

1 Mondiale per Club (2018)

1 Campionato Italiano Serie A2 (2012)