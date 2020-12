Nottata storica a San Antonio: Becky Hammon e LeBron i protagonisti

Risultato tra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers che stanotte è passato in secondo piano, con ben due pietre miliari posate sul parquet NBA.

La prima riguarda la panchina dei padroni di casa, e in particolare la persona designata a prendere in mano le redini della squadra dopo l’espulsione del capo allenatore Gregg Popovich durante il primo tempo dell’incontro. La lavagnetta tattica è infatti passata nelle mani dell’assistente Becky Hammon, che è diventata stanotte la prima donna della storia a ricoprire il ruolo di capo allenatrice NBA.

“Chiaramente è un momento storico. Sono arrivata in questa franchigia nel 2007, perciò ne sono stata parte negli ultimi 13 anni.” ha commentato a fine partita “Come l’ho fatto io, anche loro hanno investito molto tempo su di me.” ha poi continuato raccontando dello storico passaggio di consegna “Mi ha indicata ufficialmente. ‘Vai’, nello stile di Pop.”

“Becky è stata una giocatrice, e chiunque conosca un po’ la storia della WNBA sa cosa abbia significato per lo sport.” ha sottolineato DeMar DeRozan, stella degli Spurs “Non dobbiamo neanche pensarci, è una di noi. Quando parla la ascoltiamo senza esitare.”

“Ha lavorato a lungo. E stanotte ha avuto un’occasione per farsi avanti e mostrare le sue capacità e il suo amore per questo gioco.” ha commentato invece LeBron James, altro protagonista della nottata “E’ stato molto bello sentirla urlare da bordo campo. Congratulazioni a lei e a tutta la lega.”

Nottata storica come detto anche per LeBron, che con la sua prova da 26 punti ha infatti raggiunto quota 1000 gare di stagione regolare consecutive con almeno 10 punti segnati proprio nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno. Un risultato unico, che difficilmente vedremo eguagliare nel futuro più prossimo. “Mentirei se dicessi di rendermi conto davvero di cosa significhi avere tutti questi numeri a proprio nome.” le parole del fresco MVP delle Finals.

When you end your birthday with a #LakersWin 😄 pic.twitter.com/JmTeJOn4H0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 31, 2020

Per dovere di cronaca, gli ospiti campioni in carica alla fine hanno avuto la meglio per 121-107.