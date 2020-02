Final Eight Coppa Italia, l’Olimpia Milano in viola in onore di Bryant

Final Eight Coppa Italia, l’Olimpia Milano in viola

Olimpia Milano Coppa Italia | L’Olimpia Milano ha scelto di dedicare la sua partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia a Kobe Bryant, indossando per l’occasione maglie speciali. Nel debutto contro la Vanoli Cremona (giovedì 13 febbraio alle 18.00 a Pesaro), la squadra giocherà con uniformi color viola. Uniformi di colore giallo saranno utilizzate come maglie di riserva per tutta la durata della competizione.

Omaggio a Bryant, le parole di Armani

“Abbiamo deciso di compiere un gesto simbolico, unico, quello di abbandonare per una volta i nostri amati colori tradizionali e indossare quelli storicamente legati alla presenza di Kobe Bryant sul campo. Bryant è stato un giocatore di riferimento, che ha ispirato milioni di sportivi in tutto il mondo nel corso di una carriera leggendaria, nata proprio in Italia. Onorarlo ancora una volta è un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il basket mondiale“, dice il patron Giorgio Armani in una nota. Le maglie che verranno utilizzate a Pesaro saranno poi messe all’asta e il ricavato interamente devoluto a ‘Mamba On Three’, il fondo creato dalla ‘Mamba Sports Foundation‘ per sostenere finanziariamente le famiglie delle altre vittime della tragedia del 26 gennaio scorso nell’area di Los Angeles.