Pascal Ferré: “Circostanze eccezionali, decisioni eccezionali. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità”.

Per la prima volta dal 1956 il Pallone d’Oro non verrà assegnato, la pandemia da covid 19 ha stravolto il calcio mondiale tanto da rimandare l’Europeo e la coppa America. La Champions avrebbe influito pesantemente e il Pallone d’Oro sarebbe stato deciso in sole tre partite, infatti come riportato dalla rivista France Football: “È un anno così strano che non possiamo considerarlo normale – continua poi Pascal Ferré – Circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità. Abbiamo iniziato a parlare di questa ipotesi almeno due mesi fa. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera”. Un anno da dimenticare per gli amanti del calcio tra stadi vuoti, e stravolgimenti delle regole di gioco come l’aumento dei cambi da 3 a 5, poi la regola del (Final Eight) per la Champions League.