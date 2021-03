Serie A, Panchina d’oro a Gasperini: secondo successo consecutivo

Gian Piero Gasperini riceve per il secondo anno consecutivo il premio come migliore allenatore della Serie A. Filippo Inzaghi Panchina d'argento della Serie B.

È ancora Gian Piero Gasperini il miglior allenatore della Serie A. Il tecnico dell’Atalanta si è aggiudicato infatti per la seconda volta consecutiva la Panchina d’oro, premio con cui gli allenatori celebrano i loro colleghi attraverso una votazione.

“Questa Panchina d’oro la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra”, ha commentato Gasperini mentre Demetrio Albertini gli consegnava il premio.

“Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quella conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’oro è ancora più bella”.

Per l’allenatore dell’Atalanta questo è il terzo trofeo ricevuto dal Settore Tecnico. Due panchine d’oro consecutive e per la stagione 2006/2007 – a quei tempi sulla panchina del Genoa -, ricevette la Panchina d’argento.

Panchina d’argento a Filippo Inzaghi: migliore allenatore della Serie B

Gian Piero Gasperini il migliore della Serie A, mentre Filippo Inzaghi il secondo migliore della Serie B. L’ex bomber del Milan è stato premiato con la Panchina d’argento, come migliore allenatore della Serie B per il campionato 2019/20 alla guida del Benevento.

La stagione passata per i campani è stata da record, culminata infine con una promozione in Serie A. “Ringrazio i miei colleghi per avermi votato – ha detto Pippo Inzaghi -, è una grande gioia e una soddisfazione. Dedico questo premio al mio staff, alla mia squadra fantastica, formata da uomini meravigliosi, alla società, ai tifosi e alla mia famiglia”.

Panchina d’oro di Serie C, vince Alvini

Per quanto riguarda la Panchina d’oro di Serie C, ad aggiudicarsi il premio di migliore allenatore è stato Massimiliano Alvini, mister della Reggiana che nella stagione 2019/20 ha conquistato la promozione in B dopo aver battuto il Bari nella finale dei playoff.