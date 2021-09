Paolini e Trevisan raggiungono il loro best ranking

Jasmine Paolini e Martina Trevisan raggiungono il best ranking nella classifica generale WTA. Altro grande record per il tennis italiano.

2021: Un anno pieno di record per il tennis italiano

Il 2021 è un anno positivo per lo sport italiano, ed anche per il tennis. Dopo l’exploit di Matteo Berrettini, giunto alla finale di Wimbledon ed ai quarti degli US Open, un altro record fa gongolare la Federtennis italiana. Grazie alle recenti vittorie in Spagna e Slovenia le due tenniste Jasmine Paolini e Martina Trevisan, guadagnano posizioni nella classifica generale WTA.

Le due tenniste mai così in alto

La classifica aggiornata ad oggi, dice che Jasmine Paolini occupa la posizione n 64 del ranking. L’atleta di origini toscane è riuscita a superare i suoi limiti, volando dove non le era mai riuscito. Battendo l’americana Alison Riske nel torneo di Portorose, ha scalato ben 23 posizioni e marcato il primo successo in una competizione del circuito. Stesso discorso vale per Martina Trevisan vincitrice, nei giorni scorsi, dell’ ITF di Valencia e finalista al WTA 125 di Karlsruhe. Questi traguardi le hanno consentito di avanzare, rispettivamente, di 13 e 27 posizioni in più in soltanto poche settimane. Oggi si trova alla posizione n 66 del ranking. E l’Italia mette il turbo.