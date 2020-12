Calciomercato, Inter attenta alla situazione Papu Gomez, l’argentino possibile colpo a sorpresa.

Il Papu Gomez fa gola a molti, ormai separato in casa all’Atalanta messo ai margini dal tecnico Gasperini. Il Papu resta in silenzio ed attende di cambiare aria, una situazione che sorprende quella che coinvolge l’ormai ex capitano dei nerazzurri. Sul calciatore sembra piombare l’Inter, anche se i nerazzurri vogliono seguire la situazione a distanza in attesa del momento giusto per affondare il colpo. Queste le parole di Marotta su Gomez: «Se è un’opportunità? Abbiamo seguito la situazione, ma i dirigenti dell’Atalanta sono nostri amici. La stima e la considerazione c’è per Gomez come per tutti, ma evito di mettere la testa nei problemi degli altri. L’Atalanta ne ha tanti di giocatori bravi».