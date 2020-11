Paratici: “Il caso tamponi della Lazio non ci coinvolge. Ci sono delle regole”

Le dichiarazioni di Fabio Paratici ai microfoni di DAZN: “Il caso tamponi alla Lazio? Non ci convolge, coinvolge un altro club. Il nostro umore odierno è sulla partita, giocare una grande gara e vincere”.

Il DS ha poi aggiunto: “Ci vuole uniformità generale. Ci sono regole che permettono di dare continuità al campionato. Se qualcuno non le rispetta, è giusto che le autorità competenti intervengano. Il protocollo è la strada da seguire e, sia in campionato che in Europa, ha dimostrato di funzionare, visto che finora si sono giocate tutte le partite in programma, nonostante tutte le squadra siano state colpite da casi di Covid”.