Paris Saint Germain, un posto per Messi: Leonardo conferma

Messi, addio al Barcellona?

Leo Messi è il sogno di tutte le squadre. Sono solo in poche però a poterselo permettere, soprattutto in questo momento di grande crisi economica nel mondo del calcio. Le difficoltà del Barcellona, ma anche di Messi con il club Blaugrana sono note a tutti già da mesi, la Pulce potrebbe dire addio. Il PSG pronto a portarlo via dalla Spagna.

Leonardo è pronto a portare Messi a Parigi

L’argentino è in scadenza con il Barcellona, l’interesse del club francese nei confronti dell’attaccante sono note da mesi e Leonardo conferma: “Tutti i grandi giocatori come Messi sono sulla lista del Psg”, le parole del ds a France Football. Il contratto di Messi scade a giugno, Leonardo dichiara: “Non è certo il momento per pensarci né di sognare, ma siamo seduti alla grande tavola di quelli che seguono il caso da vicino. In realtà non siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è solo riservata, nell’eventualità. E poi quattro mesi, fino a giugno, nel calcio sono un’eternità, soprattutto in questo periodo”. Al Paris Saint Germain potrebbe ritrovare anche il suo amico Neymar, con il quale ha giocato tra il 2013 e 2017 a Barcellona.

Importanti le parole di Messi, sul suo rinnovo, qualche settimana fa: “Farò quello che è meglio per il club e per me, non ho dubbi, e quello che mi dicono il cuore e la testa. Una certezza però c’è: Mai al Real Madrid”.