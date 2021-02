Il Parma fa sul serio per lo spagnolo

È una pazza idea quella che sta circolando in queste ultime ore sul calciomercato del Parma, dopo Pellè, i ducali stanno provando di tutto per portare in Emilia anche l’esterno spagnolo ex Napoli Josè Maria Callejon. Non solo giovani quindi, il Parma cerca elementi d’esperienza per questa seconda parte di stagione e salvarsi il prima possibile.

La Fiorentina fa muro

L’operazione però è in salita perché la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi dello spagnolo sopratutto visto il poco tempo a disposizione per trovare un sostituto di spessore di Callejon. L’operazione è vicina alla fumata nera, anche se il Parma non mollerà sino all’ultimo minuto di calciomercato.