La Cremonese batte il Parma

Clamoroso al Tardini, la Cremonese grazie alle reti di Fagioli e Vido stende il Parma e si porta al terzo posto in classifica dopo Pisa e Brescia. Cremonese che parte fortissimo con il gol di Fagioli al 3′, ma nell’occasione è gravissimo l’errore in uscita di Cobbaut. Il Parma fatica a reagire ma proprio nel momento migliore dei padroni di casa arriva il colpo di testa di Vido per il 2-0. Nel secondo tempo succede di tutto, con Di Carmine che sbaglia due volte il rigore del possibile 3-0. Mihaila riapre tutto con un bel destro che vale il 2-1

Il tabellino

Parma-Cremonese 1-2

Parma: Buffon 6.5, Sohm 5 (dal 46′ Coulibaly 6), Danilo 5.5, Cobbaut 5, Delprato 5, Schiattarella 6.5 (dal 66′ Brunetta 6), Juric 5.5, Man 5.5 (dal 84′ Iacoponi sv), Vazquez 5, Mihaila 6 (dal 87′ Felix Correia sv), Inglese 5.5. All.Maresca 5.5

Cremonese: Carnesecchi 6.5; Sernicola 6.5, Bianchetti 6, Okoli 5.5, Valeri 7; Bartolomei 6, Castagnetti 6; Vido 7 (dal 58′ Zanimacchia 6), Gaetano 6.5, Fagioli 7.5; Di Carmine 4.5 (dal 74′ Ciofani 6). All.Pecchia 6

Arbitro: Volpi

Marcatori: 3′ Fagioli, 34′ Vido, 69′ Mihaila

Ammoniti: Bianchetti, Bartolomei, Sernicola, Mihaila, Iacoponi

Note: al 53′ Di Carmine sbaglia un rigore. Al 72′ espulsi Vazquez e il tecnico Pecchia

Recupero: 1′ pt, 7′ st