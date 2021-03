Parma-Roma 2-0, Tarozzi: “Vittoria dedicata a Krause”

Parma-Roma 2-0

Il Parma ritrova la vittoria dopo 17 giornate di Serie A. Un colpo inaspettato quello messo a segno dagli uomini di D’Aversa. Piccolo passo in avanti per i ducali che sperano di uscire dalla zona di retrocessione. Al momento sono in 19^ posizione. Al termine del match parla anche Tarozzi, vice allenatore del Parma.

Tarozzi: “Una vittoria importante, dedicata a Krouse”

Il vice allenatore del Parma, dopo il successo contro i giallorossi, dichiara: “Una vittoria importantissima per un percorso che stiamo portando avanti da quando siamo rientrati. La dedichiamo al nostro presidente, che e’ una persona eccezionale e che ci è sempre vicino”. Queste le parole di Alessandro Tarozzi, vice allenatore del Parma, a Sky Sport. Tarozzi: “Ci abbiamo sempre creduto, la squadra si sta impegnando tanto in allenamento ma ci mancavano i punti delle partite precedenti. Mancava sempre un po’ di attenzione nel finale”. Ha concluso così il vice di D’Aversa: “Oggi i tifosi ci hanno dato una mano, mandandoci un video motivazionale che abbiamo mostrato alla squadra prima della partita. Noi ci crediamo, tutti stanno dando il loro contributo in allenamento anche chi gioca meno come Bruno Alves. Il cammino e’ ancora lungo e difficile, ma abbiamo ancora delle possibilità. Il bello deve ancora venire”.