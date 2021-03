Parma Roma, risultato, tabellino e highlights

Parma Roma, cronaca, tabellino e highlights del match

Il Parma supera per 2-0 la Roma al ‘Tardini’ nella gara valida per la 27/ma giornat di serie A e fa un importante balzo in avanti per uscire dalla zona retrocessione. Decidono la rete di Mihaila al 9′ e il rigore trasformato da Hernani al 55′ per un fallo in area di Ibanez. Per la Roma una pericolosa battuta d’arresto per un posto in Champions.

MARCATORI: 9′ Mihaila, 54′ rig. Hernani (P)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti (82′ Laurini), Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani (72′ Grassi), Brugman, Kurtic; Man, Pellé (61′ Zirkzee), Mihaila (82′ Karamoh). Allenatore: Andrea Tarozzi (Roberto D’Aversa squalificato)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla (60′ Cristante); Bruno Peres (60′ Reynolds), Villar (79′ Diawara), Pellegrini (79′ Mayoral), Spinazzola; El Shaarawy, Pedro (60′ Carles Perez); Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

NOTE: AMMONITI: Osorio, Hernani (P); Bruno Peres, Pellegrini, Dzeko (R)

PARMA-ROMA HIGHLIGHTS