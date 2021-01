Parma Sampdoria, risultato, tabellino e highlights (0-2) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Parma e Sampdoria

Parma Sampdoria

La Sampdoria supera al ‘Tardini’ per 2-0 il Parma nella gara valida per la 19/a giornata di Serie A. Gara decisa nel primo tempo con le reti di Yoshida al 25′ e di Keita al 34′. I blucerchiati salgono al decimo posto in classifica con 26 punti mentre il Parma resta penultimo con 13 punti chiudendo il girone d’andata con due sole vittorie. Per la Sampdoria è la seconda vittoria consecutiva.

Parma Sampdoria 0-2 tabellino e highlights

MARCATORI: 25′ Yoshida, 34′ Keita (S)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella (86′ Ricci), Grassi (65′ Brugman), Hernani (46′ Karamoh, 80′ Mihaila), Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (82′ Jankto), Thorsby, Adrien Silva (82′ Ekdal); Ramirez (70′ Verre); Keita (58′ Damsgaard); Quagliarella (70′ Torregrossa). Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

NOTE: AMMONITI: Kucka (P); Keita (S)