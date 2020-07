Basket, Pau Gasol vicino al ritorno al Barcellona: i dettagli

Pau Gasol vicino al ritorno al Barcellona

Pau Gasol sempre più vicino al ritorno al Barcellona. L’ex stella dei Lakers, due volte campione Nba, è pronto a tornare a casa, sperando che la condizione fisica glielo permetta: ‘‘Il mio obiettivo è quello di scendere in campo per un’altra annata, se il piede smette di farmi male –ha dichiarato il 40enne catalano. Non mi pongo il problema di dove: giocare un altro anno ai Lakers sarebbe affascinante, ma al tempo stesso lo sarebbe un ritorno al Barcellona, ma per ora devo solo preoccuparmi di capire quale sia il contesto migliore per chiudere la mia carriera”.

Pau Gasol i dettagli dell’accordo

Stando a quanto riportato da Sportando, l’accordo con i blaugrana, lasciati nel 2001 per sbarcare in Nba, sarebbe ormai vicinissimo: un contratto di un anno che permetterebbe così a Gasol di tornare a giocare in Spagna e di prepararsi al meglio per quello che resta il suo sogno nel cassetto. Disputare le Olimpiadi di Tokyo 2021 prima di scrivere la parola fine a una carriera costellata di successi in Europa, in Nba e in nazionale