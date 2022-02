Pechino 2022: “al via le Olimpiadi invernali. Il programma del fine settimana”

Dopo aver incassato gli auguri dall’atleta più forte di Cristo, Papa Bergoglio, le varie nazionali si apprestano a dare il via alla 24ª edizione delle Olimpiadi invernali.

Per la prima volta nella storia lo stesso paese ospiterà l’edizione estiva ed invernale. Anche il presidente del Cio, Thomas Bach, auspica un’edizione che resti nella memoria di tutti, nonostante la pandemia stia limitando, non poco, gli stessi eventi. Bach è fiducioso sulla buona riuscita della manifestazione.

Per i dati statistici, dall’inizio dei controlli sono stati trovati 232 addetti ai lavori con il Covid, tra cui il nostro presidente Malagò, al quale auguriamo una celere ripresa. Questo per dire che il virus è lì e non molla la presa. La spedizione azzurra è composta da 118 atleti ed i primi a scendere in campo saranno i giocatori di Curling Stefania Costantini e Amos Mosaner, che affronteranno gli Sati Uniti.

Sono molte le aspettative e, sopratutto, dalla valanga rosa ci si aspetta l’exploit, proprio in virtù delle ottime condizioni di salute (e forma) di Federica Brignone, Elena Curtoni, Marta Bassino e, se dovesse recuperare, di Sofia Goggia, oltre a tutte le altre che in Coppa del Mondo hanno dimostrato di essere pronte per questa singolare edizione olimpica.

Grande fiducia verso Arianna Fontana e Doro Wierer, le quali si giocheranno le loro carte, insieme alla Vittozzi. Gli uomini, capitanati da Paris, tenteranno di portare a casa un discreto bottino. Nello snowboard la Moioli sarà lì a competere per una medaglia di prestigio, mentre nel Bob a 4 si punta ad entrare tra le prime 10 formazioni partecipanti. Infine anche dallo sci di fondo maschile in molti auspicano la zampata vincente dei nostri portacolori, nonostante non abbiano brillato nella stagione in corso.

Cenni storici dalle origini ad oggi

La storia dice che l’Italia è stata presente sin dalla prima edizione del 1924 di Chamonix, ma solo in quella del 1948, a Saint Moritz, vinse la prima medaglia d’oro. Dal 1940 al 1944 non vennero disputate per via della seconda guerra mondiale. A Grenoble (1968) ci fu un medagliere fatto di sole medaglie d’oro, ben 4. La migliore spedizione resta quella del 1992 a Lillehammer con 7 primi posti, 5 argenti e 8 bronzi. Nell’ultima rassegna olimpica di Pyeongchang del 2018, il nostro paese tornò a casa con un bottino di 10 medaglie, suddivise in 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi.

Il programma completo di sabato 5 e domenica 6 febbraio:

Sabato

Ore 8 e 45, Sci di fondo skiathlon femminile

Ore 9 e 30, Speed skating 3km femminile

Ore 10, Biathlon staffetta mista 4x6km

Ore 12 e 35, Salto con lo sci NH donne

Ore 13 e 40, Freestyle 3 moguls uomini

Ore 14 e 25, Short Track staffetta mista

Domenica

Ore 3 e 24, Snowboard 3 slopestyle femminile

Ore 4, sci alpino, libera maschile

Ore 8 e 30, Fondo skiathlon 15 km+15 km uomini

Ore 10, Speed Skating 5 km uomini

Ore 13, Salto con gli sci NH uomini

Ore 13 e 40, Freestyle 3 moguls donne

Ore 14 e 15, Slittino singolo maschile.