Pechino 2022: il programma di oggi con il medagliere aggiornato. Nel gigante vince Odermatt

Dopo l’undicesima medaglia (d’argento) di ieri nello Snowboard (specialità cross) a squadre miste dell’Italia, quest’oggi si assegnano altri titoli. Annullata nel frattempo la seconda prova cronometrata della prossima libera di martedi, in cui ci saranno Sofia Goggia, le sorelle Delago ed Elena Curtoni.

Nel Curling vanno male le cose per la nazionale maschile italiana, che ha collezionato la 5ª sconfitta di fila, questa volta ad opera della Russia, la quale si è imposta per 10 a 7, complicando, quasi definitivamente, il passaggio alle semifinali. Nel Biathlon femminile, nella prova ad inseguimento, la Wierer cercherà di entrare nella storia, per sempre, di questa affascinante e faticosa disciplina. Dorothea è attardata di appena 6″ dalla Oeberg e 37″ dalla leader Roeiseland; a darle manforte ci saranno anche Elisa Vittozzi e Samuela Comola. Nella prova maschile il favorito è il norvegese Boe, che dovrà vedersela con il fuoriclasse francese Fillon Mallet.

Nel pattinaggio maschile gli azzurri sono alle prese con i quarti di finale. Rinviate per maltempo le pove di Freestyle. Nello sci di fondo c’è la staffetta 4×10 km, dove scenderanno in pista: Pellegrino, De Fabiani, Salvadori e Graz. Anche nello Short track c’e odore di medaglie nelle distanze di 500 metri con Pietro Sighel, e nella staffetta donne di 3.000, in cui avremo Arianna Fontana, la Mascitto, Arianna Sieghel, Martina e Arianna Valpecina.

I titoli in palio di oggi

Ore 8, Sci aplino, gigante uomini

Ore 8, Sci di fondo, staffetta 4×10 km maschile;

Ore 10, Biathlon, inseguimento 10 km femminile;

Ore 11.45, inseguimento 12.5 km maschile;

Ore 12.45, Short track staffetta 3.000 mt. donne;

Ore 13.15, Short track 500 mt. uomini;

Ore 14.55, Speed Skating 500 mt. femminile;

Ore 2.22, Pattinaggio, danza su ghiaccio;

Ore 3.25, Freestyle e Slolpestyle donne;

Ore 13.00, Salto con gli sci a squadre uomini.

Il medagliere, prime posizioni

Oro-Argento-Bronzo

Germania 8 5 1

Norvegia 8 3 6

USA 5 5 1

Olanda. 5 4 2

Svezia. 5 2 3

Austria 4 6 1

Cina 4 3 1

Russia 3 4 6

Italia 2 5 4

Giappone 2 3 1.

Notizia dell’ultima ora, nel gigante maschile vittoria del leader di Coppa Marco Odermatt. Esce di scena Luca De Aliprandini dopo una caduta a metà della 2ª manche, era 6º dopo la prima.