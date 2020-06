Pedro verso la Roma

Pedro pronto ad accasarsi alla Roma, il jolly del Chelsea non intende infatti tornare in Spagna. Nel mirino di molti club della Liga, Pedro è intenzionato a declinare la corte dei club spagnoli per accettare una nuova sfida, con la maglia della Roma. Pedro, come riporta la gazzetta, si sarebbe promesso ai giallorossi. In svincolo a fine stagione il centrocampista offensivo ex Barcellona sarebbe pronto a dire si alla Roma, pronto a misurarsi con la Serie A.