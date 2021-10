Pellegrini conquista tutti: dopo la Roma si prende anche l’Italia

La Roma di Lorenzo Pellegrini

Dal suo rientro a Roma, dopo la fondamentale esperienza nel Sassuolo di mister Di Francesco, Lorenzo Pellegrini ha vissuto una grande crescita. Approvato dagli ex capitani storici, Totti e De Rossi, è diventato di diritto capitano dei giallorossi – portando avanti la stirpe di capitani romani e romanisti.

Ad oggi, 25enne e sotto la guida di Mourinho, con un contratto appena rinnovato con la Roma fino al 2026, punta a conquistare la Nazionale diventando irrinunciabile per la squadra di Roberto Mancini.

L’inizio di stagione del centrocampista giallorosso è molto promettente, con 8 gol e 2 assist tra Roma e Nazionale.

Pellegrini conquista la Nazionale

Lorenzo Pellegrini si riprende il suo posto in Nazionale con un importante gol nella semifinale di Nations League persa 2-1 contro la Spagna.

Il capitano della Roma era stato costretto a lasciare l’Italia in occasione degli Europei per un problema muscolare, ma sta dimostrando al CT Mancini il suo valore.

Il prossimo appuntamento con l’Italia sarà domenica all’Allianz Stadium contro il Belgio ed è in ballo per Lorenzo Pellegrini la maglia da titolare – deve contendersela con Locatelli, Verratti, Barella e Castrovilli.

Mancini potrebbe anche, vista la carenza di punte (per infortuni), inventare Pellegrini come “falso 9“. Il giallorosso da piccolo ha giocato spesso come centravanti e sembra che sia stato Vincenzo Montella – quando lo allenava nei Giovanissimi Nazionali – a trasformarlo in centrocampista.

Si vedrà quindi domenica se Pellegrini partirà titolare contro il Belgio e in che ruolo mister Mancini sceglierà di schierarlo, se al solito centrocampo o se lo proporrà come centravanti.