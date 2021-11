Perisic obiettivo di due club di Serie A | Il pensiero del calciatore

Ivan Perisic pronto a lasciare l’Inter, due big di A sul croato

Due big della Serie A sulle tracce di Perisic, sono la Roma e il Milan. Il croato avrebbe comunicato all’Inter l’intenzione di non rinnovare il contratto che lo lega ai nerazzurri, la volontà del calciatore sembra esser quella di tornare in Bundesliga. Sull’esterno di centrocampo si tuffano Roma e Milan, la speranza dei dirigenti giallorossi e rossoneri è quella di convincere il calciatore a restare in Serie A misurandosi in una nuova realtà. Difficile convincere Perisic, ma nel calcio nulla è impossibile. Rinnovo a sorpresa con l’Inter, Bundesliga o nuova avventura con la maglia di Roma o Milan? La parola a Perisic.