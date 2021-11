PIF, luci e ombre sul presidente Mohammad bin Salman

Pif, luci e ombre sul presidente del fondo Mohammad bin Salman

Tra conferme e smentite il nome di Mohammad bin Salman e del fondo PIF vengono accostati alla nostra Serie A. Reale interesse per l’Inter (ancora in essere o svanito?), flirt con la Fiorentina, voci senza conferme ufficiali ma un binomio PIF-Serie A che probabilmente ha un fondo di verità. Il fondo PIF ha da poco acquisito il club inglese del Newcastle, un affare non troppo gradito dagli altri club inglesi, operazione che ha scatenato un vero terremoto in Premier League fino alle dimissioni del patron della lega inglese. In Italia continuano a rimbalzare le voci che vorrebbero PIF in contatto con il gruppo Suning, proprietario dell’Inter, e un accordo di massima raggiunto per l’acquisizione del club nerazzurro da ufficializzare nei prossimi mesi. Smentinte, per molti di circostanza, da parte di Zhang e Marotta che però non spazzano via definitvamente le voci sul possibile cambio di proprietà.

Tutto gira come detto intorno al nome di Mohammad bin Salman, presidente del fondo arabo, come scrive il Corriere Fiorentino bin Salman al Sa’ud è accusato in un rapporto dell’Onu di essere responsabile dell’omicidio del giornalista Jamal Kashoggi, ha dovuto superare diversi problemi per rilevare il club inglese del Newcastle. Il fondo d’investimento pubblico del governo dell’Arabia Saudita vuole diversificare l’economia del paese nei prossimi anni e per questo, l’interesse verso il calcio (e in particolare verso la Serie A con Inter e Fiorentina al centro dell’attenzione) rientra nel progetto “Saudi Vision 2030”. Tra conferme e smentite qualcosa si muove, non ci resta che attendere aggiornamenti.