Pirlo: “Chiellini ci sarà. Per noi una gara importantissima”

Andrea Pirlo presenta la sfida Champions tra Juve e Ferencvaros. L’allenatore della Juve conferma il recupero di Chiellini

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha presentato ai microfoni di JTV il match di domani contro il Ferencvaros, queste le parole come riportate da tuttojuve.com: “È una gara importantissima per il prosieguo del girone, giochiamo contro una buona squadra che ha fatto due ottime partite sia a Barcellona che a casa contro la Dinamo. Non guardiamo il risultato contro il Barcellona perché sono sempre stati in partita e fino al gol di Messi avevano anche espresso un buon calcio. L’abbiamo studiata, l’abbiamo vista in video e sappiamo che sarà una partita difficile. Hanno giocatori tecnici e veloci, quindi dovremo stare molto attenti a queste situazioni”.

Sulla vittoria contro lo Spezia: “Le vittorie portano sempre serenità, ma noi dobbiamo stare tranquilli e continuare a lavorare. Ci stiamo allenando per portare avanti il nostro processo di gioco”.

Ancora sul Ferencvaros: “Hanno nelle loro corde di giocare la palla sempre, rispetto alla Dinamo sono più tecnici e più veloci, quindi cercheranno di impensierirci giocando all’attacco rispetto agli ucraini”.