La scomparsa inaspettata e prematura del giovane calciatore della primavera della Lazio, Daniele Guerini, ha sconvolto tutti. Tante le persone che si sono unite al dolore che ha colpito la famiglia del 19enne e tra queste anche il figlio dell’allenatore della Juventus, Niccolò Pirlo, molto amico di Daniel.

I due si conoscevano dal tempo delle giovanili nel Torino e Nicolò ha deciso di ricordare su Instagram il suo amico con dei messaggi davvero toccanti, ma non solo. Il piccolo Pirlo ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove mostra il tatuaggio appena fatto in ricordo del suo grande amico scomparso tragicamente.Il tatuaggio rappresenta le ali di un’aquila con al centro la lettera “G”. Un gesto che testimonia la profonda amicizia che legava i due.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, Tomori resta a una condizione: doppia cessione

Pirlo Jr, il ricordo di Daniele Guerini è commovente

Nella giornata di ieri invece Nicolò Pirlo ha pubblicato un post su Instagram accompagnato da un messaggio toccante: “Quanto avremmo potuto fare insieme, Alassio ci aspettava, eri una persona buona, troppo buona a tratti folle ma la tua sana follia faceva ridere tutti, la cosa migliore? I tuoi porcoddue, quanti sorrisi mi strappavi con un semplice audio, anche se non ci vedevamo tanto eravamo sempre vicini e pronti per quest’estate, so che mi volevi tanto bene e soprattutto credevi tanto in me cosa non scontata…Un abbraccio a tutta la tua famiglia, eri il mio Mancino preferito, mi mancherai fratello… ti voglio bene guero. Proteggimi da lassù ciao talento mio”.