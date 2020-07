Pisa: il sogno Playoff continua, ma a Frosinone serve l’impresa

Il Pisa batte l’Ascoli e continua ad inseguire il sogno Playoff

Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che ad una giornata dal termine del campionato, il Pisa si potesse addirittura giocare i Playoff promozione, un sogno a cui tutta una città inizia a credere. La vittoria contro l’Ascoli riporta i nerazzurri ad un passo dal sogno, ma a Frosinone servirà una vera e propria impresa. Alcuni risultati di ieri sono stati sfavorevoli ai nerazzurri in chiave classifica aulsa, il Chievo ha vinto a Benevento ed il Cittadella all’ultimo respiro ha battuto il Venezia , e quindi servono per forza di cose i tre punti. Nell’ultima giornata il Chievo se la vedrà contro il Pescara che lotta per la salvezza, il Cittadella avrà vita semplice contro un’Entella già salva,l’Empoli all’Ardenza si prenderà tre punti, mentre la Salernitana se la vedrà contro uno Spezia che vuole difendere la terza posizione.Insomma ultimi 90 minuti da brividi, per continuare nel sogno.

PROGRAMMA 38^ GIORNATA

Ascoli-Benevento

Chievo-Pescara

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Pordenone

Entella-Cittadella

Frosinone-Pisa

Livorno-Empoli

Salernitana-Spezia

Trapani-Crotone

Venezia-Perugia

CLASSIFICA

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo Verona 53

Pisa 52

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C