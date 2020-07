Pisa: la Curva Nord scorterà il pulman dei giocatori

Il comunicato della Curva Nord Maurizio Alberti

Di seguito il comunicato della Curva Nord:

“I gruppi organizzati della Curva Nord Maurizio Alberti invitano tutta la tifoseria neroazzurra a presentarsi Lunedi, nel pre-partita, per ringraziare il mister e i ragazzi della preziosa salvezza ottenuta, e per incitarli ad ottenere comunque il massimo delle due ultime gare di campionato, a partite da quella, per noi importantissima, con l’Ascoli.

Non ci saranno ritrovi davanti l’Hotel o allo stadio.

I tifosi sono invitati a presentarsi in motorino, e ad aspettare il passaggio del pullman nerazzurro lungo il percorso da AC Hotel all’Arena Garibaldi. Indicativamente,dalle ore 18.50, nella zona tra il distributore e la rotonda.

Al passaggio del mezzo, faremo corteo e scorta in movimento. Quando il pullman raggiungerà l’Arena, il corteo si scioglierà spontaneamente.

L’invito è a seguire le indicazioni dei gruppi e a comportarsi in modo consono alla situazione attuale”.